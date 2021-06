Lobo Gris estrena “As (Loup)” en colaboración con Jorge González de Los Prisioneros

El viernes 18 de junio, Lobo Gris, proyecto musical de Gustavo de la Torre Casal, estrenó “As (Loup)”, tema realizado en colaboración con Jorge González, vocalista y compositor de la banda de rock chilena Los Prisioneros.

La canción que demoró 14 años en concretarse será incluida como segundo sencillo promocional de álbum Último recurso, el cual se estrenará en octubre.

“Estuvo guardada en mi computadora por muchos años y, ahora que ando retomando mi carrera musical, decidí lanzarla con una nueva versión”, declaró Lobo Gris, quien durante ese tiempo ha trabajado como director de videos musicales y productor de música electrónica.

En cuanto al título del sencillo, explicó: “Le cambié el nombre a ‘As (Loup)’ porque siempre fue mi as bajo la manga”.

Curiosamente, como indicó el cantante peruano, el tema cobra mayor relevancia ahora porque habla sobre cómo “las redes sociales nos tienen atrapados y venden nuestra información al mejor postor”.

Por otro lado, a través de su perfil en Instagram, Lobo Gris celebró que “As (Loup)” fuera incluida en la playlist de Novedades Indie de Spotify.

Finalmente, el cantante y productor adelantó que, en esta nueva etapa de su carrera, su estilo virará de la música electrónica al rap alternativo con conciencia social, con letras de corte político y contestario.

“De pronto sentí que era momento de decir cosas que no se están diciendo tanto desde mi cantera, temas de corte político y social que más gente debe escuchar. Me alegra ver amigos músicos cada vez con más ganas de poner estos temas en sus canciones y a mí me salen siempre a modo de discurso”, expresó Lobo Gris a través de un comunicado.

