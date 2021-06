La voz Perú: Oriana Montero explica por qué no respondió al saludo de Guillermo Dávila

Oriana Montero generó polémica entre los televidentes de La voz Perú luego de dejar con los brazos abiertos y a la espera del saludo a Guillermo Dávila, a quien eligió como su coach en el concurso de talentos.

Ante esta actitud de la imitadora de Mon Laferte, los usuarios de las redes sociales empezaron a cuestionarla y, para evitar malos entendidos, la cantante decidió explicar la situación a través de sus historias de Instagram.

“Yo necesito aclarar esto antes de que me sigan llegando mensajes de por qué yo dejé plantado a Guillermo Dávila, por qué no me acerqué. Lo que pasa es que, desde Yo soy, tengo entendido que no nos podemos acercar al jurado, es algo que tengo en mi chip mental y yo cuando iba bajando las escaleras, yo era un manojo de nervios”, contó la artista.

“Estaba demasiado nerviosa, yo no sabía ni qué estaba haciendo, no me acuerdo de nada de lo que hice, hoy vi y recordé todo. Yo no sabía qué hacer, de verdad, yo no sabía si acercarme, si saludarlos, si bajar, si subir”, añadió.

La exparticipante de Yo soy, grandes batallas llegó al casting a ciegas de La voz Perú para interpretar “El triste”, actuación que hizo que los coach discutieran por tenerla en su equipo. Finalmente, la joven eligió al venezolano como entrenador.

