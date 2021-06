La voz Perú: Mike Bahía molesto con Daniela Darcourt por bloquearlo con concursante

En la más reciente edición de La voz Perú, Mike Bahía y Daniela Darcourt protagonizaron un tenso momento a causa de un participante que ambos querían en su equipo.

Iván Mc, un cantante de música reggae, se presentó en el programa con la conocida canción “Sentimiento original” y cautivó a los coaches, quienes voltearon por él ni bien lo escucharon.

Sin embargo, Mike Bahía se llevó una lamentable me sorpresa. Cuando el cantante colombiano decidió apretar el botón rojo, Daniela Darcourt se apresuró segundos antes y lo bloqueó. Esto significó que el concursante podía elegir a cualquier entrenador, pero menos a Mike Bahía, quien gritó y se mostró un poco fastidiado por la jugada de la salsera.

“¿Por qué me haces esto? Daniela no puede con la cara, pónchele la cara tiene cara de culpable”, dijo el artista internacional.

“Cuando yo digo que la venganza es un plato que se come frío. Yo esperé tranquilita hasta el final porque después de este me queda dos bloqueos más. Tú tienes muy buenas voces que me quitaste”, se defendió Daniela Darcourt.

Tras la explicación de la cantante peruana, Mike Bahía le reclamó que lo haya bloqueado y le lanzó advertencia.

“Una de las cosas que no le voy a perdonar a Daniela es que me haya bloqueado con Iván Mc, porque no solo me bloqueó con alguien de reggae, yo amo el reggae, esa persona venía conmigo y no me dejó quedarme con él. Así que Daniela, me estás debiendo varias”, señaló.

Finalmente, el concursante eligió a Daniela Darcourt como su entrenadora en La voz Perú.

