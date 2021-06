La Uchulú se presentó en El artista del año junto a Linda Caba y Melody

Este sábado 19 de junio, la gran final de El artista del año se llevó a cabo. Diversos artistas se enfrentaron por el premio de 30.000 soles. Uno de los personajes más aplaudidos por el jurado fue La Uchulú, quien se vio reforzado por dos cantantes que son muy populares en la actualidad.

Se trata de Melody y Linda Caba, quienes han dado el gran salto luego del éxito del tema “No sé” de Explosión de Iquitos. Ambas cantantes interpretaron esta popular canción junto a la tiktoker selvática, lo que le valió una gran puntuación del jurado.

De igual manera, la intérprete española se lució al rememorar el clásico “Baile del gorila” que la catapultó a la fama cuando solo era una niña. Como era de esperarse, los resultados del jurado fueron muy altos y pusieron como favorito a llevarse el premio a La Uchulú.

El trío fue premiado con puntaje casi perfecto, ya que cuatro de los jueces calificaron con 11 puntos. La alegría no era disimulada por el influencer, quien en repetidas ocasiones expresó sus ganas de quedarse con el primer lugar del show.

Manolo Rojas se conmueve al recordar a su hermano fallecido por COVID-19

Manolo Rojas reforzó a ‘Chikiplum’ en la gran final de El artista del año interpretando una versión especial de “Vamos pa’ la conga”. Tras su participación, el humorista tomó el micrófono y recordó a su hermano que falleció a causa de la COVID-19.

“Mi hermano era mi brazo derecho, era mi productor en algunos programas: Por humor al Perú, Risas y salga: nueva generación. Mi hermano sabía todo. Yo vivo solo, me levantaba y llamaba a mi hermano, hasta porque me dolía el hombro y él tenía solución para todo. Sabía de derecho, me hizo ganar un juicio, era el mejor que he tenido”, indicó Manolo Rojas casi entre lágrimas.

