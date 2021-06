Juliana Oxenford a Keiko Fujimori sobre marcha: “No azuce los ánimos”

Juliana Oxenford se mostró indignada por la posición que ha tomado Keiko Fujimori de incitar a sus simpatizantes a campañas masivas para defender, según ellos, la democracia y reclamar un supuesto fraude electoral.

Este sábado 19 de junio, la candidata de Fuerza Popular participará en una marcha para reclamar que se anulen votos a favor de Pedro Castillo. Ante esto, la periodista pidió a la hija de Alberto Fujimori que deje de provocar a sus seguidores porque la protesta podría terminar en actos de violencia y odio, los cuales ya se están viendo en redes sociales.

“En el caso de Keiko Fujimori… sí no está escuchando. Una recomendación si se va a dirigir a la gente, que también está en su total derecho, hay muchas personas que están yendo porque la quieren escuchar y quieren verla, pero no venga con estas jugarretas poco democráticas de ‘¿y ustedes se van a rendir?’, que es lo que dijo la última vez, ‘díganme’, ‘respondan’, ‘¿ustedes se van a rendir’, ¿rendirse de qué, Señora Fujimori? No azuce más los ánimos por Dios”, dijo la conductora en su programa al Estilo Juliana.

Asimismo, Juliana Oxenford recordó a Keiko Fujimori y a sus seguidores que solo el JNE se encargará de decir quién es el ganador.

“Ustedes no dispondrán la fecha, el día y la hora, sino hasta que el Jurado Nacional de Elecciones, que es el organismo máximo electoral determine, luego de analizar las actas impugnadas, solicitudes de anulación que han presentado tanto Fuerza Popular y Perú Libre, diga el ganador o la ganadora ”, señaló.

Finalmente, la periodista se dirigió a los simpatizantes de Fuerza Popular y Perú Libre y les dijo que están en todo su derecho de salir a marchar por lo creen que es justo o correcto, pero sin incentivar a la violencia.

“Puedes ir a arengar, con tu pancarta, con tu polo o como te dé la gana, sin atentar con los derechos de terceras personas. Y esto es para el caso de los dos grupos”, mencionó.

