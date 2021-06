Josimar sobre final de El artista del año: “No le tengo miedo a ningún competidor”

Josimar ya tiene todo preparado para sorprender a los jurados y televidentes de El artista del año, reality donde se enfrentará a sus contrincantes ‘Chikiplúm’, La Uchulú, Pamela Franco, Anahí de Cárdenas y Laurita Pacheco, para consagrarse como ganador de la copa y llevarse a casa los 30.000 soles del premio.

El artista se siente seguro de su talento y afirmó que la modelo Vania Bludau será un gran refuerzo para sus actuaciones.

“Me siento con bastante fuerza, estoy haciendo todo lo posible para levantar la copa, estoy enfocado en que levantaré la copa de El artista del año. He ensayado todo el día, estoy entregando todo. A mi baile llego con un gran refuerzo, Vania Bludau”, comentó.

Además, el intérprete de “La protagonista” habló acerca de sus compañeros en el reality y reconoció que son grandes artistas.

Josimar

“No le tengo miedo a ningún competidor, pero tampoco subestimo a nadie. Todos mis compañeros se están esforzando para levantar la copa, así que la competencia está reñida”, añadió el cantante de salsa.

Acerca de la caída que sufrió en una gala anterior, Josimar contó que ya se encuentra recuperado y demostrará su mejora en el baile. “Vengo de una caída, ensayando en una gala pasada me dañé la espalda, pero ya estoy mejorando, esto no me va a frenar, porque esta gala tengo un baile fuerte, hay cargadas, piruetas, verán algo que no han visto, voy a sorprender”, declaró para Trome.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.