Hugo García sufre aparatosa caída y termina con 25 puntos en la pierna

El viernes 18 de junio, Hugo García compartió con sus seguidores en Instagram las imágenes del recorrido que hacía mientras practicaba ciclismo de montaña. En un momento, perdió el control y cayó haciéndose una herida profunda en la parte delantera de su pierna, la canilla.

“Ayer tuve esta caída en bici. Le di con mi canilla de lleno a una piedra que sobresalía del cerro”, explicó el integrante de Esto es guerra.

“Al comienzo no lo sentí por toda la adrenalina del momento. Me paré al toque y seguí bajando como si nada, ya llegando abajo me comenzó a doler la canilla fuerte y me di cuenta de que tenía el pantalón lleno de sangre”, terminó de relatar.

En las siguientes imágenes, Hugo García muestra la herida previa a ser suturada, dejando ver parte del hueso.

“Tuvieron que coserme el músculo, de ahí la grasita y por último la piel”, indicó.

“¡Nueva marca de guerra! Cosas de este deporte. 25 puntitos”, expresó mostrando su herida ya suturada. Agradeció también al médico que lo atendió: “Gracias al doctor Hugo por dejarme como nuevo después de esta caída. Un crack”.

Finalmente, se espera que la caída no afecte la participación de Hugo García en el programa Mi mamá cocina mejor que la tuya, del próximo lunes 20, donde según se anunció se presentaría al lado de su progenitora Fabiola Silva.

