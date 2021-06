Guillermo Rossini se conmueve en homenaje de El reventonazo de la chola: “Me siento feliz”

Luego de anunciar su retiro del ambiente artístico, Guillermo Rossini recibió un homenaje en reconocimiento a su gran trayectoria en El reventonazo de la chola.

El recordado actor cómico visitó el set del programa y sacó muchas risas al participar de un divertido sketch junto a Manolo Rojas y Fernando Armas.

Tras ello, Rossini protagonizó un emotivo momento cuando le dedicaron una canción escrita por Juan Carlos Fernández en agradecimiento a las inolvidables carcajadas que el humorista arrancó a todo su público en todos estos años de vida artística.

“ Gracias por tantas risas, momentos inolvidables, es que como tú no hay nadie que nos haga reír . Tú eres nuestro maestro y te rindo este homenaje porque eres el mejor. Gracias, Guillermo Rossini”, recitaba la letra de la canción.

Ante este conmovedor gesto del programa, el cómico expresó su agradecimiento por las muestras de afecto que ha recibido.

“Realmente me siento muy feliz. Te agradezco, Chola, me he emocionado mucho con tantas muestras de cariño que no me lo merezco realmente. Gracias, gracias”, dijo notoriamente emocionado.

Asimismo, Ernesto Pimentel expresó su admiración hacia el gran cómico Guillermo Rossini.

“Señores, en este Día del Padre, lo que hemos querido compartir con ustedes es la palabra gratitud y gratitud expresada en el hombre más grande que tiene la comicidad en el Perú. Nos referimos a nuestro gran referente: el gran Guillermo Rossini . Deseamos que siga disfrutando, esta es su casa, es más el Perú es su casa que lo quiere”, comentó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.