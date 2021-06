‘Chikiplum’ sobre la final de El artista del año: “Con el premio empezaría a construir mi casita”

El actor cómico José Luis Ríos, conocido como ‘Chikiplúm’, anunció un show nunca antes visto para la gran final de El artista del año, donde competirá contra La Uchulú, Anahí de Cárdenas, Pamela Franco, Josimar y Laurita Pacheco, en la búsqueda de levantar la ansiada copa ganadora.

“Con todo, llego a ganar, llego a la final a alzar la copa. Me estoy preparando mucho, mi show será una sorpresa, llego con piruetas y acrobacias nuevas, estoy dando todo de mí. Y llego con dos grandes, mi esposa Katy y mi padrino Manolo Rojas. Además, llego vocalmente preparado”, aseguró el artista ante la prensa.

El trofeo no es lo único que el ganador del concurso de talentos se llevará a casa, sino que también será acreedor de un cheque de 30.000 soles. ‘Chikiplúm’ ya tiene definido el propósito de la suma de dinero, si es que logra vencer a sus fuertes rivales en la producción de América televisión.

“Cumpliría un gran sueño, empezar a construir mi casita y darle así independencia a mi familia”, comentó al ser consultado por lo que haría si se alza como ganador.

'Chikiplum' canta "El arbolito" en El artista del año. Foto: El gran show/ Instagram

Además, el competidor se siente muy confiado en su talento y por haber llegado a la gran final del espacio, pese a que no era el favorito al inicio de la temporada.

“Mucha gente no creía en ‘Chikiplum’, los participantes no me veían como competencia, y eso me dio fuerza para demostrar quién soy, ahora estoy en la final, ahora estoy a la altura de cualquier otro artista. Estoy satisfecho de llegar a la final, pero no pleno, eso será cuando gane, y ese será un regalo para mi hija, quiero que ella vea que su papá, de talla baja, ganó un concurso de artistas de talla alta. No voy a dejar pasar esta oportunidad”, finalizó.

