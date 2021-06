Rebeca Escribens protagoniza divertido blooper en vivo al bailar tema de Grease

La conductora Rebeca Escribens protagonizó un divertido blooper durante la emisión en vivo de su programa América espectáculos. Todo comenzó cuando ingresó al set de televisión bailando el popular tema de la película Grease.

La presentadora lució un atuendo de cuero negro, muy similar al de Olivia Newton-John, protagonista de Grease, motivo por el cual se animó a dar unos pasos de baile al inicio de su programa.

En un momento, la figura de América TV se colocó en el piso para realizar algunos unos movimientos, y al levantarse, casi bota el tacho de luz del set de televisión. Su equipo de producción, lejos de alarmarse por el incidente en vivo, no pudo contener la risa.

En seguida, Rebeca Escribens se puso de pie y continuó bailando como si nada hubiera pasado . “La función siempre tiene que continuar. Aquí no pasó nada. Lo que no puedo es pararme. Todos atentos, lindos, esperando a que me golpee”, expresó la conductora a modo de broma.

Rebeca Escribens opina sobre contagio de Nicola Porcella

Rebeca Escribens pidió a los televidentes que cumplan con los cuidados contra el coronavirus, y puso de ejemplo el caso del ex chico reality Nicola Porcella, quien anunció que se contagió de COVID-19 pese a que se había vacunado en Estados Unidos.

“Por eso no se confíen, la vacuna no es que haga que no te contagies. Cuidado, hay que seguir protegiéndonos”, señaló la conductora.

