Pancho Rodríguez nostálgico porque pasará el Día del Padre sin sus hijas

Pancho Rodríguez enterneció a sus seguidores de las redes sociales al compartir imágenes de sus pequeñas hijas, a quienes no ve desde hace casi un año. El ‘guerrero’ lamentó no poder estar cerca de sus engreídas en las próximas celebraciones por el Día del Padre, no obstante, resaltó que le alegra que ellas tengan buena salud en medio de la pandemia.

“Estaba revisando unos archivos de mis hijas, fotos y videos, encontré esa grabación y quise compartirlas con la gente”, comentó el modelo chileno.

El 2021 ha sido un año complicado para Pancho Rodríguez, pues debido a la COVID-19 no puede visitar a su familia, quienes residen el el país del sur.

“Ha estado complicado, ahora en Chile todos están en cuarentena, a mí me daba miedo viajar, si viajo y cierran las fronteras ¿qué hago? Es complicado para todos, tenemos que amoldarnos a este nuevo estilo de vida”, acotó.

A pesar de la situación, el ex ‘combatiente’ se mostró agradecido por su buena salud y la de sus pequeñas, además, contó que pasará el Día del Padre con sus amigos peruanos.

“Tengo muy buenos amigos y me han invitado a pasar el Día del Padre con ellos, estoy tan complicado que ahora ya no sé con qué familia pasarla. Estoy triste, pero bueno, ellas (sus hijas) están sanas, eso es lo importante, yo estoy sano, tengo trabajo y ellas están bien. Trato de aferrarme a eso”, finalizó.

