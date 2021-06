Padre de Flavia Laos revela detalles de su primer acercamiento con Patricio Parodi

En el marco de las celebraciones por el día del padre, En boca de todos contó con la presencia de Flavia Laos y su papá, Mario Laos, en un divertido segmento de preguntas.

“¿Has amenazado a Patricio que si me hace llorar se las va a ver contigo?”, era una de las interrogantes que se destinó al progenitor de la también actriz.

El señor Laos aseguró que no tuvo ningún comportamiento agresivo contra él como se podría dar a entender con la pregunta, pero sí declaró que mantuvo una seria conversación con Patricio Parodi cuando el modelo y su hija iniciaban una relación.

“En algún momento marqué la cancha con Patricio y le puse las cosas bien claras. O vas para la derecha o vas para la izquierda, pero no puedes ir para aquí y luego regresar”, aseveró Laos recordando su conversación con Parodi.

El padre de la actriz explicó que se puso en contacto con el chico reality debido a que no quería que le hiciera daño a su hija.

“Lo llamé por teléfono y él se sintió muy sorprendido porque creo que no lo esperaba. Le dije que mi hija Flavia era una chica que daba todo por sus parejas, y que yo no quería verla sufrir. Realmente no quería que juegue con Flavia, con sus sentimientos. Y (le dije) que si no era algo serio que mejor se retire”, relató Mario Laos.

Flavia acotó que ella no se enteró de dicha conversación sino hasta muchos meses después. “Pueden creer que Patricio, todo un caballero, no me contó. Yo se lo saqué con cucharita después de un año”, contó la actriz.

