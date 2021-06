Néstor Villanueva se conmueve con sorpresa de su pequeño por el Día del Padre

Néstor Villanueva recibió un homenaje este viernes 18 de junio durante su visita al set de Mujeres al mando. Su pequeño hijo lo sorprendió con un emotivo mensaje.

El esposo de Flor Polo no pudo ocultar las lágrimas por la dedicatoria de su hijo, quien también estuvo en el programa. El padre de familia se acercó a él y le dio un tierno abrazo.

“Él sabe que yo lo amo, es mi campeón, yo lo ayudo en lo que pueda, siempre lo apoyo en lo que le gusta hacer”, sostuvo Néstor Villanueva expresándole su cariño.

“Aunque a veces hace travesuras, él me dice que me quiere mucho, me dice palabras muy bonitas, como ahorita, y eso es el regalo más grande para mí”, agregó.

Néstor Villanueva y Flor Polo Díaz renuevan votos matrimoniales

A mediados de marzo, la pareja renovó sus votos matrimoniales en vivo durante su visita a América hoy. Néstor Villanueva y Flor Polo Díaz, quienes se contagiaron de la COVID-19 semanas antes, sorprendieron a los televidentes con la escena de amor.

“Ya que tenemos este fondo (Parque de la Amistad en Surco), quiero aprovechar... Es el momento indicado para poder hacer esta renovación de votos (...) Dios nos pone una prueba más para estar juntos”, dijo el cantante.

“Me sorprendiste mucho. Sabes que no he tenido días bonitos porque perdí un familiar muy querido y tú has estado siempre conmigo, dándome el valor y la fuerza necesaria para seguir adelante. Te quiero mucho, te adoro. Gracias por estar conmigo en los momentos buenos y malos de mi vida”, respondió la hija de Susy Díaz.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.