La voz Perú: Eva Ayllón y Daniela fueron sorprendidas por Mike Bahía y Guillermo Dávila

Un momento especial se vivió en La voz Perú, en la edición del jueves 17 de junio, donde Mike Bahía y Guillermo Dávila sorprendieron a sus colegas Eva Ayllón y Daniela Darcourt con un tierno homenaje por sus trabajos y por tenerlas de compañeras en esta nueva temporada del reality.

“Me siento muy agradecido de los colegas que tengo, he ido conociendo un poquito el corazón de cada uno. Maestra (Eva Ayllón) por favor estoy disfrutando de usted cómo usted no se imagina”, dijo la pareja de Greeicy Rendón.

Segundos después, Mike Bahía y Guillermo Dávila se retiraron del set para luego aparecer con flores y regalos para Daniela Darcourt y Eva Ayllón.

Asimismo, el músico colombiano confesó que la idea de homenajear a ambas cantantes nacionales fue del intérprete de “Cuando se acaba el amor”.

“Guillermo nos motivó a hacer este bonito detalles”, dijo Mike Bahía. Eva Ayllón y Daniela Darcourt se mostraron muy emocionadas y agradecidas por el tierno gesto de los dos artistas hacia ellas.

La voz Perú: Daniela Darcourt hace conmovedora revelación

Tras escuchar a un participante cantar “Gimme! Gimme! Gimme!” (1979), del grupo sueco ABBA, fusionado con su estilo metal, Daniela Darcourt contó que dicho tema le traía recuerdos. La salsera recordó que una señora siempre le pedía que interpretara la canción en el casino donde trabajaba y que sus propinas le ayudaron a pagar la cuota de su universidad.

“En algún momento yo no tenía mucho dinero para pagar mi universidad, y había una señora que siempre me pedía esa canción, y justo al día anterior al pago de mi universidad, la señora se me acerca y me agradece y me da un billete que me ayudó a completar para pagar la universidad”, relató.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.