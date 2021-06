La voz Perú: Daniela Darcourt revela que una señora le ayudó a pagar cuota de su universidad

En la más reciente edición de La voz Perú, Daniela Darcourt quedó gratamente sorprendida con Sebastián Palma, quien interpretó “Gimme! Gimme! Gimme!” (1979), del grupo sueco ABBA, fusionado con su estilo metal.

La salsera, quien fue la primera en voltear por el joven, contó que la famosa canción le traía muchos recuerdos. “Has conectado con una parte de mi corazón, bien adentro. Es un poco larga la historia, no la voy a decir”, dijo.

Ante la insistencia del participante para conocer la historia, Daniela Darcourt contó que en su juventud tuvo muchas carencias, y en algún momento, no tuvo dinero para pagar su universidad. En aquella época ella trabajaba en un casino y una señora que frecuentaba el lugar siempre le pedía que cantara el famoso tema de ABBA. Fue así que, gracias a las propinas de la clienta, la coach de La voz Perú pudo completar el pago de una cuota de sus estudios.

“En algún momento yo no tenía mucho dinero para pagar mi universidad, y había una señora que siempre me pedía esa canción, y justo al día anterior al pago de mi universidad, la señora se me acerca y me agradece y me da un billete que me ayudó a completar para pagar la universidad... Cada vez que yo escucho esta canción, yo recuerdo a esa señora, que si me está viendo le mando un beso”, contó Daniela Darcourt.

Finalmente, el concursante eligió a la salsera como su entrenadora. “En verdad no estaba muy seguro por quién elegir, pero pienso que la persona que más me va a ayudar en las cosas que quiero mejorar es Daniela”, comentó.

