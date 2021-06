Julie Freundt: “Nadie tiene que perseguir a nadie por decir lo que piensa”

Julie Freundt ha compuesto ‘Quiero un Perú’, la canción forma parte del proyecto ‘Bicentenario Creativo’ y la interpreta con Sylvia Falcón. “No es una canción política, para nada. Me encantaría que sea una conexión con lo que necesitamos y queremos, no peruanos segmentados ni llenos de odio. Tenemos que reconocer, respetar y valorar la cultura que tenemos. Y el rol de la mujer, este es un país de mujeres regentas”, nos comenta por teléfono. La cuarentena la sorprendió en Argentina, donde tuvo que quedarse meses. “Me encontré en Lima con una mudanza inminente, vivía en un departamento alquilado que no podía seguir sosteniendo sin chamba. Tuve que acondicionar un espacio en mi escuela (de música)”.

Pero Freundt reconoce que la pandemia afectó más a otros de sus colegas. “Algunos han dejado este sueño de ser artista. Hay quienes tienen hijos chicos y, si no puedes hacer lo que te gusta, tienes que buscar otra manera para vivir”. Dice que el sector debió ser considerado por los políticos. “Fujimori y Castillo están más interesados en otras cosas. El sector artístico tendría que ser prioritario”.

¿Coincides con lo dicho por Susana Baca en defensa a los artistas? Parte del texto dice que “el fascismo no ha producido artistas nunca, porque el arte es libertad”.

Exacto. En lo que estoy de acuerdo es que el arte nos hace libres, y nadie tiene que perseguir a nadie por decir lo que piensa y lo que siente. Dentro de un país libre —y que deberíamos seguir teniendo— me da pena que, porque te expresas a favor de la democracia o a favor del Perú, te suelten improperios o te persigan. Todos tenemos derecho a expresarnos y los artistas lo hacemos con respeto, porque es algo que tenemos dentro de esta sensibilidad. Lanzar una opinión no nos cancela, no tiene por qué cancelarte el hecho de que tengas una ideología.

¿Qué te parece que las elecciones desnudaran el clasismo y racismo?

Esto viene años incubándose. Me duele mucho el resentimiento que hay, me duele mucho que el Estado no haya sido capaz de atender necesidades básicas, me duele porque lo he sentido en mi gremio, simplemente no hay interés. Pero tampoco hay que echarle la culpa al Gobierno, hay que ser conscientes de que nuestra vida depende de cada uno. Esto que estamos viviendo nos tiene totalmente enfrentados.

¿Pero no es válido el reclamo de las regiones? Por ejemplo, hay artistas que no pueden reinventarse por falta de recursos.

Lamentablemente sí hay cosas que te ha dado la ciudad. Debería haber una conexión para tener una buena comunicación en cualquier parte del país, ya sea a través de un teléfono o internet, porque está demostrado que puedes trabajar para el mundo desde donde estás. El Estado no le ha dado importancia a tener a todos conectados, porque si yo pudiera vivir en el Cusco, en un valle, en Áncash, sí, te juro que lo haría. Estar en contacto con el campo es lo que nos hace falta a todos.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.