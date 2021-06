Ezio Oliva anuncia su retorno al Perú por el Día del Padre: “Para estar con mis bebitas”

Ezio Oliva reapareció en las redes sociales para contarles a sus seguidores que regresará al Perú solo para pasar el Día del Padre junto con su familia y luego volverá a Miami, donde trabaja en su próximo tema musical.

“Les cuento que vuelvo a Perú para el Día del Padre, para estar con mis bebitas, para estar con mi familia y luego volvemos a subirnos a un avión, como antes, a trabajar. Nos vamos a México, luego volvemos a Miami para seguir trabajando, a seguir soñando, he decidido no parar”, comentó el artista en sus historias de Instagram.

Además, Ezio Oliva confesó que vivió momentos duros durante los años 2020 y 2021, así como momentos de mucha felicidad. “Mi vida ha sido una montaña rusa de emociones, a veces he estado muy motivado, muy deprimido, he estado muy ansioso y ahora puedo decirles que estoy nuevamente muy motivado por hacer cosas lindas”, añadió.

Además, el cantautor de 32 años reveló que muy pronto lanzará nuevas canciones. “En unos días salimos con canción nueva. Ya se van a enterar de la fecha. Están pasando cosas y mi mensaje es que nunca hay que tirar la toalla, jamás. En los momentos más oscuros siempre hay oportunidad de ver la luz”, continuó.

“A hacer deporte, a mantener la cabeza sana en la medida de lo posible. Sé que no es fácil, sé que a veces los problemas y las situaciones adversas nos superan, pero es ahí donde tenemos que superar el reto, no tirar la toalla, ver el vaso medio lleno”, finalizó el intérprete de “Siempre has sido tú”.

