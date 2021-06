Ethel Pozo a Melissa Paredes: “Yo sí cocino y no solo huevo frito”

Durante la secuencia de cocina en América hoy, Ethel Pozo y Melissa Paredes mantuvieron un breve intercambio de palabras tras mandarse indirectas y bromas.

Todo empezó cuando los conductores empezaron a molestar a la actriz porque ella supuestamente no le cocina a su esposo, el futbolista Rodrigo Cuba.

“Me vas a disculpar, pero yo sí engrío bien a mi esposo”, dijo Melissa Paredes ante las burlas de sus compañeros. “Todos los días huevo frito, tampoco es así”, respondió Edson Dávila desatando las risas en el set.

“Él es feliz con su huevo frito, déjalo”, refutó la protagonista de Dos hermanas.

Minutos después, Ethel Pozo empezó a preguntar al cocinero sobre los secretos de cocina y recibió indirectas por parte de Melissa Paredes: “¿Para que lo engrías?”, en referencia a la actual pareja de la conductora.

No obstante, la modelo no esperó que la hija de Gisela Valcárcel le lanzara una contundente respuesta: “Yo sí cocino, Melissa. No solo hago huevo frito. La envidia que les corroe a ustedes porque no les cocinan a sus parejas”.

Ethel Pozo sobre Cueva y Kelvin: “Terminarán solos”

Tras los ampyas de Christian Cueva y John Kelvin, Ethel Pozo se mostró indignada por las infidelidades de los personajes mencionados y les advirtió que, de seguir así, se quedarán solos. Además, la conductora de dirigió a las mujeres que están pasando por este tipo de situaciones.

“Yo he visto hombres que se han portado como Cueva, como John Kelvin... 20 años después terminan solos, gordos, feos y calvos Así que no te preocupes mamita, tranquila, verás cómo pasan...”, expresó en América hoy.

