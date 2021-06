Diego Dibós sobre su recuperación de la COVID-19: “No sé si pueda volver a cantar”

Tras superar la COVID-19 a fines de abril, el músico peruano Diego Dibós contó que viene recuperándose favorablemente de la secuelas de la enfermedad.

Sin embargo, aún no está seguro si pueda volver a cantar otra vez, como lo hacía en sus presentaciones junto a la banda de rock TK, antes de contraer el coronavirus.

Reveló que luego de salir de la clínica, donde estuvo internado durante varias semanas, su sistema vocal quedó con serias complicaciones.

“Cuando salí de la clínica tenía el sistema superior destruido por el trajín del tubo que te ponen por la respiración mecánica. Con el tiempo, estaba en rehabilitación, estoy haciendo deporte, la tos ya no está. Pero mi sistema superior, mis cuerdas vocales, laringe, tráquea están destruidas. Estoy haciendo mis ejercicios”, expresó el artista.

Debido a que aún no termina su recuperación, el cantante de rock tuvo que posponer el concierto virtual que iba a brindar junto a la banda TK y que estaba proyectado para este año.

“Antes de que me de COVID-19, venia preparando un concierto con los TK, ellos han trabajado en la preparación de este show. Pero no podemos hacerlo hasta que pueda volver a cantar. Espero volver a cantar, no sé si pueda volver a cantar otra vez. Voy a tener que meterle duro a los ejercicios. Con fe”, finalizó Diego Dibós.

