Christian Domínguez revela que se vacunó contra la COVID-19 en Estados Unidos

Christian Domínguez se suma a la lista de artistas peruanos que han recibido la vacuna contra la COVID-19 de manera gratuita en Miami, Estados Unidos.

El cantante de cumbia hizo un enlace en vivo con el programa América hoy, donde contó que viajó al extranjero para ofrecer un concierto junto a otros artistas. Sin embargo, durante su estadía, aprovechó para ser inmunizado contra el coronavirus.

“Estamos ya vacunados también”, expresó el líder de la Gran Orquesta Internacional. La conductora Ethel Pozo le respondió: “Te envidio, tengo una envidia sana”.

En otro momento de la entrevista, Christian Domínguez se mostró afectado por alejarse de su familia y pasar el próximo Día del Padre sin la compañía de su hija recién nacida y su pareja, Pamela Franco.

“No es nada divertido, he venido por trabajo, estoy trabajando en la cumbia con Pedro y Moisés... No es nada bonito, estoy melancólico, el primer Día del Padre pensé que lo pasaría con María Cataleya (su hija)”, agregó el cantante.

Mencionó que Pamela Franco también se puso triste por el distanciamiento. “Lloramos juntos, lamentablemente no voy a estar, se la he encargado a los coreógrafos, a veces pasa, y le he pedido a mi suegra desde el cielo que la cuide”, finalizó el también conductor de América hoy.

Entre las figuras del medio que se han vacunado en Estados Unidos están la modelo Viviana Rivasplata, el cantante de cumbia ‘Clavito y su chela’, la modelo Vania Bludau, la cantante Leslie Shaw y la conductora Magaly Medina.

