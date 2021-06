Yamile, cantante peruana: Mi sueño máximo es grabar una canción con Tini

Yamile es una cantante peruana que poco a poco se viene abriendo paso en el mundo de la música. Luego de dudar por mucho tiempo, la artista de 25 años inició su carrera en la pandemia y ahora pretende seguir conquistando los corazones peruanos con la cumbia “Escondidos”, cuyo videoclip se estrenó el 21 de mayo.

En una entrevista con La República, la intérprete contó detalles de la lucha que emprende día a día para crecer profesionalmente y así hacer realidad sus sueños. Entre ellos se encuentra el llegar a cantar al lado de la argentina Tini Stoessel.

- Acabas de estrenar la cumbia “Escondidos”, ¿qué esperas lograr con este nuevo sencillo y con tu música en general?

Quiero que se empiece a valorar más la música peruana independiente. Hay muchísimo talento, cada vez salen más y más artistas y es importante que se difunda su trabajo (...). Nunca imaginé que iba a hacer cumbia, un productor tuvo esa idea cuando le mandé mi canción y desde ahí me encantó.

- En esta ocasión trabajaste con el productor Paulo César Morales, quien ha colaborado con grandes artistas, como Deyvis Orosco, Maricarmen Marín y Marco Romero...

Sí, es súper bonito porque me entiende, sabe que quiero hacer las cosas un poco diferentes, entiende mi estilo y mi identidad como artista.

- Empezaste en el mundo del arte desde muy chiquita, con solo 6 años.

Sí, desde los 6 años hice teatro, baile y canto. Siempre me imaginé cantante, pero hubo esta presión de que todos ingresaban a Ingeniería, Economía y Administración, y dije: ‘Esto de la música es una locura’. Así que fui a la universidad por dos años hasta que me di cuenta que no era feliz y finalmente estudié Diseño de Modas, que sí es una carrera súper bonita que se complementa con lo que hago.

La cantautora peruana de latin pop Yamile inició su proyecto solista a mediados del 2020. Foto: Yamile / Instagram

- ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo en tu carrera como cantante?

La pandemia. El círculo de artistas independientes en Perú está súper marcado. Es un poco complicado entrar y fue aún más complicado lanzarme como cantante en estos tiempos porque no había oportunidad de cantar en ningún lado, de presentar música en vivo, solamente en redes sociales. Al mismo tiempo fue una gran oportunidad porque pienso que, si no hubiese pasado (la pandemia), tal vez hasta el día de hoy seguiría con el miedo de hacerlo.

- ¿Con qué artistas nacionales o internacionales te gustaría trabajar?

Maricarmen (Marín), de todas maneras. Es un referente muy grande y bonito para mí. Tuve la oportunidad de conocerla cuando fui a Mujeres al mando y le dije que en algún momento me gustaría hacer una colaboración con ella. También tengo otros referentes nacionales: Nicole Favre, por ejemplo, siento que también va con mi estilo. Y bueno, mi referente internacional es Tini, 100%, la admiro muchísimo, me identifico con ella. Me gusta el sonido que tiene, así que ese sería mi sueño máximo: grabar una canción con Tini.

Tini Stoessel es uno de los referentes de Yamile. Foto: Instagram

- Ahora que tu carrera está despegando poco a poco, ¿cuál es tu mayor sueño como cantante?

Que mi música se internacionalice y llegar a ser firmada por algún sello discográfico.

