Rebeca Escribens sorprendida por mea culpa de Christian Domínguez: No puedo creerlo

La conductora de América espectáculos, Rebeca Escribens, se pronunció sobre las declaraciones de Christian Domínguez reconociendo que fue infiel con sus exparejas.

Durante la emisión de su bloque, este jueves 17 de junio, la presentadora opinó sobre la honestidad del cumbiambero en su visita al set de América hoy.

“Christian Domínguez el día de ayer… no, yo tengo que ponerme lentes porque no puedo creer que haya sido honesto. Confesó públicamente que ha sido infiel. La pregunta es cuántas veces”, dijo Escribens fiel a su estilo.

El líder de la Gran Orquesta Internacional reveló en el espacio de Ethel Pozo que fue infiel alguna vez en su vida. Dicha confesión se dio durante una entrevista con la psicóloga Lizbet Cueva.

“Yo he hecho mea culpa, un montón, yo siempre he aclarado que yo me he equivocado mucho. Yo he sido infiel, y lo he dicho. He hecho un mea culpa”, dijo el cumbiambero.

“Siempre he dicho que me he equivocado mucho, y lo sigo diciendo, me seguiré equivocando en otros aspectos”, precisó Domínguez.

Rebeca Escribens sobre actitud de Patricio Parodi

Rebeca Escribens no ocultó su desacuerdo por la actitud que mostró Patricio Parodi al dejar su banda de capitán en una de las ediciones de Esto es guerra.

“Malcriado Patricio Parodi, qué falta de respeto a Johanna San Miguel. Te faltó carácter ahí, Johanna, me sorprendes”, expresó la conductora en su bloque de América espectáculos.

