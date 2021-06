Pedro Suárez Vértiz le envió su apoyo a la selección peruana de fútbol antes su partido debut ante Brasil por la Copa América 2021. A través de un mensaje en redes sociales reflexionó sobre el desempeño que ha tenido el equipo de fútbol en las últimas ediciones del torneo.

El cantante también rememoró importantes momentos que vivieron algunos de los jugadores nacionales frente a escuadras latinoamericanas.

“Hoy juega Perú y sabemos que en la Copa America nos crecemos y hacemos milagros. Guerrero fue el goleador del torneo varias veces, metemos todos los penales, Gallese le taponó un penal a Luis Suárez, etc. Y encima somos mundialistas. Hoy es la revancha por lo que nos hizo Bascuñán”, escribió.

Pedro Suárez Vértiz mencionó la actual coyuntura que vive el país luego de las elecciones y reflexionó sobre el poder del fútbol para unir a millones de personas.

“El último mundial ha sido testigo de un fenómeno insólito. Cerca de 35.000 peruanos (Apavit) viajaron a Rusia a alentar nuestro fútbol. Las barreras sociales fueron derrumbadas por la pasión por la blanquirroja. Los peruanos hemos estado más unidos que nunca”, agregó.

Pedro Suárez Vértiz previo al Perú vs. Brasil: “En la Copa América hacemos milagros”. Foto: captura Facebook.

Finalmente dejó un mensaje de aliento pocas horas antes del Perú vs. Brasil: “Sé que hoy nos amaremos de nuevo. ¡Arriba Perú!”.

Pedro Suárez Vértiz se solidariza con el caso de Vasco Madueño

El rockero peruano le envió un mensaje al hijo de Guillermo Dávila tras la polémica que surgió por la participación del famoso cantante en La voz Perú. Pedro Suárez Vértiz halagó el talento de Vasco Madueño y contrastó su propia historia con su caso.

“Vasco, no tengo el gusto de conocerte, pero no hace falta para descubrir que eres un chico lindo, un artista de verdad, y sobre todo un compatriota mío. Además, tienes la edad de uno de mis hijos, y eso me despierta un sentimiento de paternalidad hacia ti. Por eso te escribo”, expresó en su cuenta de Facebook.

Pedro Suárez Vértiz se solidariza con Vasco Madueño

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.