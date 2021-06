Pancho Rodríguez sobre los ‘combatientes’ en EEG: “No sé si realmente me querían”

Pancho Rodríguez dejó de ser parte de los ‘guerreros’ para integrar a los ‘combatientes’ en la reciente edición de Esto es guerra, el último miércoles 16 de junio.

El modelo chileno quedó sorprendido luego de que se decidiera su pase y expresó muchas interrogantes por su anterior grupo. Según él, sintió que ellos no lo querían en su equipo.

El extranjero pidió la palabra luego de su anuncio y agradeció el esfuerzo de los ‘guerreros’ por ganar una de las batallas. “Hay dos cosas, la primera es que esta elección se la ganó los guerreros compitiendo, lo ganaron justamente”, dijo.

“Lo que me duele en el corazón, porque yo puedo estar haciendo bromas, me duele en el corazón que ya dos personas de combate, Ducelia y Alejandra, que he sudado a finales con ellos... ¿Están tristes porque me voy o felices porque Said me va a ganar? No sé si realmente me querían o no ”, se preguntó Pancho.

Luego de la escena, el modelo recibió el saludo de sus compañeros y se dispuso a ponerse el uniforme del grupo amarillo.

Pancho Rodríguez sobre la posibilidad de ser ‘guerrero’

Antes de conocer su equipo, Pancho Rodríguez habló sobre la posibilidad de formar parte del equipo de los ‘guerreros’.

“Tener la oportunidad de defender a Esto es guerra es algo extraño, pero no algo imposible. Toda mi vida he defendido a Combate. Tengo sentimientos encontrados, todo es muy extraño”, dijo el competidor.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.