Lupillo Rivera se tatúa sobre el rostro de Belinda: “Lo hago por respeto a mi prometida”

El cantante de música regional mexicana Lupillo Rivera ha llamado la atención tras compartir en Instagram cómo cubrió el tatuaje con el rostro de Belinda que traía en su brazo izquierdo desde hace un par años.

“Mis mejores deseos para todos los enamorados”, escribió ‘El toro del corrido’ en su post como una alusión al noviazgo de la artista española con el cantante Christian Nodal.

Luego agregó a modo de justificación: “Esto es algo que hago por respeto a mi prometida”. La nueva pareja de Lupillo Rivero se llama Giselle Soto y tiene 25 años. Ambos confirmaron su relación en setiembre del 2020.

En el video, el cantante de 49 años explicó que el diseño que cubre el rostro de Belinda fue una elección de su hijo. “Así lo diseñó mi morro de 12 años, señora. Mi hijo lo pintó una vez así y fue decisión mía”, comentó.

Tiempo atrás, en una entrevista a De primera mano, el artista aseguró que no se quitaría el tatuaje porque así se lo había prometido a la cantante de “Sapito”.

Sobre ello dijo ahora: “Sé que di mi palabra en algún tiempo de mi vida. Me equivoqué, somos seres humanos y ahorita hay que darle (su espacio) a mi mujer”.

Por otro lado, el tatuador Tanke Rules declaró para Ventaneando que Lupillo Rivera no prestó oídos a los consejos que le dio para cubrir el tatuaje.

“Él quería un blackout, (desaparecerlo) completamente. No quería saber nada más de él”, aseguró.

Finalmente, durante una rueda de prensa, Christian Nodal, el prometido de Belinda, fue cuestionado sobre esto. “Pues no sé. Cada quien hace lo que quiere con su ‘puerco’, con su cuerpo. A mí me hacen muy feliz los tatuajes, yo siempre me tatúo cosas que me hacen feliz y lo importante es que el señor esté feliz”, enfatizó.

