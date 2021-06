La Uchulú sobre la final de El artista del año: “He perdido los miedos”

El próximo sábado 19 de junio se llevará a cabo la gran final de El artista del año, donde La Uchulú se encuentra como una de las favoritas y deberá competir contra Pamela Franco, Laurita Pacheco, Chikiplum, Josimar y Anahí de Cárdenas.

A pocos días de la gala de cierre, Esaú Reátegui, nombre real del personaje, recurrió a su cuenta de Instagram para contar lo emocionada que se encuentra por ser uno de los finalistas. Además, resaltó que, gracias a la invitación al programa de Gisela Valcárcel, se fue soltando más en el ambiente artístico.

“A pocos días de la gran final, y la verdad me encuentro muy emocionado, nervioso y con muchas ganas de poder hacer una linda presentación. Volviendo a recalcar que no soy el gran cantante, el gran bailarín, el gran actor o en otras partes el gran artista, déjenme decirles que estoy aprendiendo mucho dentro de esta hermosa experiencia, he perdido miedos, estoy haciendo cosas que jamás pensé realizar y estoy muy feliz… personas que confían en mí. Muchas gracias, este sábado tenemos que romperla hasta llevarnos la copa”, escribió La Uchulú, quien días antes reveló sus planes de iniciar un negocio si gana el concurso.

La Uchulú habla a pocos días de la final de El artista del año. Foto: La Uchulú/Instagram.

Gisela Valcárcel envía mensaje a La Uchulú

La conductora Gisela Valcárcel envió un mensaje a través de sus redes sociales a La Uchulú para felicitarla por el gran avance que ha hecho durante su participación en El artista del año.

“Estoy feliz al haberte conocido, tus ganas e inteligencia se notan. Me encanta que hayas llegado a la final“, escribió la presentadora.

Mensaje de Gisela Valcárcel. Foto: captura/Instagram

