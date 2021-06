El artista del año: La Uchulú tendrá a Melody y Explosión de Iquitos como refuerzos en la final

La Uchulú se alista para dar lo mejor de su talento en la gran final de El artista del año, que se llevará a cabo este sábado 19 de junio. El popular personaje de TikTok es uno de los favoritos para levantar la ansiada copa ganadora, gracias al talento y carisma que ha demostrado gala tras gala.

La pucallpina sorprendió al revelar que tendrá como refuerzos a la cantante española Melody y la agrupación Explosión de Iquitos. Como se recuerda, La Uchulú ganó fama y popularidad gracias a su coreografía de la canción “No sé” en versión cumbia.

“Explosión es un gran grupo y Melody es una excelente cantante. Nunca imaginé que Melody y yo estaríamos en el mismo escenario. Estoy viviendo muchas satisfacciones en la vida y estoy muy agradecido”, comentó Esaú Reátegui, intérprete del personaje de la selva.

La uchulú

“Le estoy poniendo muchas ganas para hacer un show muy bonito. No hay nervios, hay mucha adrenalina. Quiero dar lo mejor. Voy con mucha energía. Ernesto Pimental me está dando muchos consejos y este sábado voy a sorprender, me verán como nunca me han visto”, añadió.

La Uchulú también aprovechó para agradecer la oportunidad de poder mostrar su talento en televisión nacional. “El artista del año fue una oportunidad grande para crecer. He mejorado mucho en el canto y en el baile. Creo que soy una de las participantes más jóvenes de la competencia y quien ha tenido menos experiencia sobre el escenario y, sin embargo, he llegado a la final. Esto ya es un gran logro para mí”, finalizó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.