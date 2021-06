Edith Tapia se pronunció luego de que Guty Carrera confirmara en redes sociales que dio positivo por COVID-19. La actriz lamentó que su hijo haya recibido críticas e incluso burlas de parte de algunos usuarios.

“Como mamá para mí es triste saber que existen seres tan vacíos e inestables emocionalmente que albergan ‘sentimientos’ tan bajos como para desearle la muerte a alguien o burlarse y alegrarse de la enfermedad ajena”, expresó en su cuenta de Instagram.

Del mismo modo desmintió que el modelo haya fingido la enfermedad para llamar la atención, según han manifestado algunos seguidores de Guerreros México, reality en el que se desempeña como capitán.

“Solo quisiera pedirles un poco de respeto, no solo a él sino a todas las personas que están luchando contra este terrible virus que de broma no tiene nada”, agregó Edith Tapia.

Edith Tapia rechaza críticas a Guty Carrera tras contagio de COVID-19: “Más solidaridad”. Foto: captura Instagram

Finalmente pidió a los internautas tener empatía durante este difícil momento de la pandemia de coronavirus: “Ojalá hubiera más solidaridad”.

Guty Carrera responde a quienes lo culpan por contagios en Guerreros México

Luego de confirmar que dio positivo por coronavirus, el chico reality fue blanco de comentarios negativos y fue culpado de los casos presentados en Guerreros México. Ante esto, Guty Carrera decidió pronunciarse en redes sociales y manifestó su malestar por las críticas.

Del mismo modo indicó que considera pertinente que se comunique quiénes se han visto afectados.

“Yo no fui de los primeros en manifestar síntomas, pero sí fui el primero en decirlo y eso no me convierte en el responsable de todo lo que está ocurriendo. Lamento que no se haya dicho quiénes somos los contagiados para que así todos tengan una información clara y no hayan más especulaciones”, escribió en su cuenta de Instagram.

Publicación de Guty Carrera Foto: Instagram

