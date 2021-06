Daniela Darcourt fue nominada a la próxima edición de los Premios Juventud en la categoría nueva generación femenina. La salsera peruana no pudo ocultar su orgullo y celebró su participación en el evento a través de redes sociales.

La intérprete de “Señor mentira” se mostró agradecida con sus millones de fanáticos y aseguró que considera esta mención como un logro en conjunto.

“Millones de gracias a cada uno de ustedes por hacer posible esto. Su amor y apoyo incondicional hace que esto y más suceda. ¡Estamos nominados!”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Del mismo modo invitó a los usuarios a ayudarla a poder llevarse la estatuilla en su categoría y pidió que voten por ella. “Las votaciones son hasta el 28 de junio, ¿me acompañan también en esta nueva aventura?”, agregó.

Daniela Darcourt celebra su nominación a los Premios Juventud 2021: “Millones de gracias”. Foto: captura Instagram

Yahaira Plasencia también se encuentra nominada a los Premios Juventud 2021. La ex chica reality fue considerada en la misma categoría que Daniela Darcourt (nueva generación femenina).

Daniela Darcourt lamenta no ser elegida como coach en La voz Perú

La salsera hizo un curioso reclamo durante la segunda emisión de La voz Perú. Daniela Darcourt se quejó frente a cámaras debido a que ningún participante había escogido estar en su equipo, a pesar de que ella voltea primera su silla.

El fastidio lo hizo notar luego de que el concursante Leonardo Navarro decidiera quedarse en el grupo de Mike Bahía: “Eso no vale, me siento desplazada, olvidada, yo me arriesgo primero, para que al final… me retiro, encima dicen ‘yo empecé haciendo criollo’ y se fue con Mike’”.

