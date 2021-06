Andrés Wiese recibe vacuna contra la COVID-19 en Estados Unidos: “Agradecido”

Andrés Wiese ya fue vacunado contra la COVID-19. El recordado intérprete de Nicolás De las Casas usó sus redes sociales para compartir su emoción con sus seguidores, por medio de videos y una fotografía en la que muestra su cartilla de inmunización.

Durante la tarde de este miércoles 16 de junio, el actor difundió imágenes en el aeropuerto sin decir hacia dónde se dirigía, lo que dejó muy curiosos a sus fans. Este jueves Andrés Wiese detalló que llegó a Estados Unidos para ser atendido por el personal de salud, en el mismo Aeropuerto Internacional de Miami.

“Vacunado y agradecido”, escribió el famoso peruano de 37 años en sus redes sociales y sus seguidores no tardaron en saludar su decisión de viajar para recibir la dosis.

“Los que tengan la oportunidad de hacerlo, háganlo, así habrá más vacunas para los que no puedan acceder a ella”, “¡Bien! Me da gusto por aquellos que sí pueden”, “¡Qué bueno que tengas la oportunidad! Sigue adelante”, “Felicitaciones Andrés, es lo mejor que has hecho, así hay más para los peruanos”, fueron algunos mensajes.

Como se recuerda, el último 12 de junio, Andrés Wiese reveló que su madre fue vacunada contra la temida enfermedad, con una fotografía que publicó en sus historias de Instagram.

“Mamá vacunada”, manifestó sobre la instantánea que muestra a su progenitora con una gran sonrisa mientras enseña su ficha de vacunación, que habría sido en el extranjero.

