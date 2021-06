La revista ¡Hola! aseguró en su portal que fuentes cercanas a los actores Stephanie Cayo y Maxi Iglesias confirmaron que ambos iniciaron una relación sentimental, la cual habría nacido durante las grabaciones de la película Mochileros.

Hace menos de una semana, Cosas publicó que la joven artista se había separado hace ocho meses de su esposo, el empresario estadounidense Chad Campbell, con quien llevaba 3 años de matrimonio. Y los rumores se hicieron más fuertes cuando este miércoles 16 de junio se publicaron fotos de Cayo con Iglesias, su compañero de reparto, en actitudes cariñosas por las calles de Málaga.

Stephanie Cayo y Maxi Iglesias son captados juntos. Foto: captura Twitter

En las imágenes se puede ver a la nueva pareja disfrutando una tarde en la ciudad. Ellos caminan juntos, mientras se abrazan y se dan muestras de cariño frente a todos.

Stephanie Cayo y Maxi Iglesias acudieron a la capital andaluza para promocionar el largometraje en el Festival de Málaga y, aunque posaron por separado en la alfombra roja, muy distinto fue cuando pensaron que nadie los estaba grabando o fotografiando.

Stephanie Cayo y Maxi Iglesias son captados en romántico paseo por las calles de Málaga. Foto: captura revista ¡Hola!

A inicios de mayo, la actriz anunció que la película Mochileros, protagonizada por ella y dirigida por su amigo de la infancia Bruno Ascenzo, llegó a su fin.

“Amor, ¡hemos terminado esta película hermosa que has escrito y dirigido con el alma! Dios me regaló la oportunidad de conocer a mi país así, viviendo en lugares inimaginados y haciendo lo que más me gusta hacer en la vida: mi trabajo”, escribió Stephanie dirigiéndose a Bruno Ascenzo.

La actriz agradeció la oportunidad de participar en el proyecto. Foto: captura Instagram

