Sebastián Landa ‘José Feliciano’ sobre elogios en Yo soy Chile: El trabajo de años da resultados

El 2012, Sebastián Landa se presentó en el casting de Yo soy Perú para probar suerte con el tema “Qué será”. Hoy, casi 10 años después, el cantante e imitador nacido en Tumbes participa en Yo soy Chile, donde ha logrado conquistar los corazones del público y del jurado, conformado por Myriam Hernández, Antonio Vodanovic y Cristián Riquelme.

Luego de ser llamado “clon” por la cantante chilena y de que su imitación fuera calificada como “la mejor” por el propio Feliciano, el artista de 28 años conversó con La República sobre su participación en el programa de Chilevisión, las satisfacciones que le ha dado su personaje y sus próximos proyectos en la música.

Imitador de José Feliciano interpreta "Después de ti qué" en Yo soy Chile. Foto: Sebastián Landa/ Instagram/ captura de Chilevisión

Te has convertido en uno de los favoritos del público en Yo soy Chile, ¿Qué esperas lograr con tu participación?

Siempre he querido que a las personas de Chile les guste el homenaje que les traje porque acá les gusta mucho la música del maestro José Feliciano, y lo logramos, eso me hace sentir muy satisfecho.

¿Cómo te sientes de poder representar al Perú en Chile?

Desde que llegué a Chile nunca sentí prejuicios, ni rivalidades, ni nada, siempre me recibieron con cariño, me hicieron sentir muy bien y no solo a mí, sino a todos los compañeros de Perú, Argentina, Paraguay, Colombia. Además, estoy feliz de que en Perú se identifiquen conmigo al ver que estoy aquí tratando de buscar un sueño.

Myriam Hernández ha tenido muchísimos elogios para ti, incluso ha llegado a decir que eres como un clon de Feliciano, ¿Cómo has recibido estos comentarios?

Cuando llegué aquí, para mí era muy importante escuchar los comentarios del jurado, especialmente los de Myriam y Antonio porque ellos han podido compartir más con Feliciano en el Festival de Viña del Mar... entonces, que me digan eso me llena al cien por ciento porque veo que el trabajo que hago desde hace muchos años al fin da resultados.

Tu nivel de perfección te ha puesto en un lugar privilegiado, pero también ha hecho que todos estén más atentos a tus errores. Algunos afirman incluso que el jurado tiene un favoritismo por ti...

Yo solamente me encargo de hacer mi trabajo. Esto es un programa de televisión, donde siempre habrán polémicas, comentarios buenos y malos y yo simplemente me dedico a hacer lo que sé hacer: imitar a Feliciano. Si al jurado le gusta, chévere; sino, hago mi mayor esfuerzo, pero siempre agradecido por todos los comentarios que me dan porque algunos también te enseñan a crecer y a pulir más el personaje...

La tensión a esta altura de la competencia es fuerte; la presión, el extrañar tu casa, a tu familia, a tu novia ya es el complicado, pero aquí estamos dándolo todo, estamos casi a un paso de la final y esperamos llegar.

Tu participación en Yo soy Chile te ha dado la oportunidad de mostrar tu talento a nivel internacional y también de competir con tus compatriotas fuera del país, ¿cómo has vivido esta experiencia?

Nosotros siempre decimos ‘Oye, contra ti no tengo nada’ porque contra nosotros no es la batalla, sino contra la decisión del jurado, el jurado es quien decide, ellos son la ley en el programa. Cuando salimos, nos divertimos, nos escuchamos y la pasamos bien.

Hace aproximadamente un mes recibiste un saludo personal del propio José Feliciano y te emocionaste mucho, ¿Cómo fue ese momento para ti?

Me quedé en shock porque no sabía que estaban preparando esa sorpresa. Yo estuve con José en el 2013 y me dijo que le gustaba mi imitación, pero no existía un video, solamente una foto, entonces cuando salió a decirlo en el saludo del programa fue muy gratificante que al artista original le guste mi imitación y que la tome con tanto con tanto cariño porque este trabajo lo hacemos con mucha responsabilidad y mucho respeto.

Hace ya casi 10 años te presentaste en las audiciones de Yo soy Perú, ¿Qué sientes ahora cuando ves tu casting?

Mi primer casting fue online, después me fui a Lima y me dijeron ‘Sabes qué, mejor que aparezcas en un casting en vivo’, así se dieron las cosas y salió algo bonito. Después de nueve años, ver el casting es como que el tiempo se pasó volando. Gracias a Dios seguimos haciendo esto y a la gente le sigue gustando, así que yo creo que vamos por buen camino.

Entonces continuarás con la imitación por mucho más tiempo...

Siempre he llevado la imitación como algo paralelo a mi carrera personal. Tengo algunos videos en YouTube como Sebastián Landa, hago salsa en Perú, me gusta mucho el género y creo que es algo a lo que me voy a dedicar más adelante, pero siempre con la imitación de José porque a las personas les gusta y hay que siempre compartir la música.

Acaba de estrenarse La voz Perú, ¿te animarías a participar?

Agradezco mucho que las personas me escriban y me digan ‘Oye, Sebastián, está dando La voz, porque no participas?’ Agradezco mucho ese entusiasmo, pero por ahora necesito tomarme un descanso, así que a lo mejor más adelante, pero por ahora mi respuesta es no.

