Ricardo Morán hace pedido a Pedro Castillo: “Deslinda de Cerrón. Lo reclamamos”

Luego de conocerse los resultados al 100% de actas procesadas y contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que dieron como ganador de la segunda vuelta a Pedro Castillo, Ricardo Morán hizo un pedido especial al candidato de Perú Libre.

El exjurado de Yo soy se unió a la tendencia de Twitter #CastilloDeslindaDeCerrón para exigir al virtual presidente electo de Perú cortar cualquier tipo de conexión con el fundador de su partido y sentenciado exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón.

“Castillo deslinda de Cerrón. Lo reclamamos”, escribió Ricardo Morán en su red social. El mensaje fue con la finalidad de encontrar respuesta por parte de Pedro Castillo para dar calma a la población que tiene muchas dudas sobre la posible participación o influencia de Cerrón en su eventual Gobierno.

Asimismo, los seguidores de Ricardo Morán también se mostraron a favor de su post y le pidieron al candidato de Perú Libre que se deslinde de cualquier compromiso con el sentenciado por corrupción.

Juliana Oxenford a Vladimir Cérrón: “Usted no es el presidente”

Juliana Oxenford mostró su indignación por un mensaje que escribió Vladimir Cerrón en su cuenta de Twitter, ya que, antes de conocerse los resultados finales de las elecciones presidenciales, dio por ganador a Pedro Castillo.

“Parece que algunos invitados no son conscientes del espacio que ocupan. Les recuerdo que Perú Libre es el que ha ganado las elecciones”, posteó.

Ante esto, la periodista no dudó en recordarle que el presidente sería Castillo y no él. “No se adelante señor, respete los tiempos del JNE y recuerde bien que, si eso sucede, usted no es ni será el presidente”, respondió.

