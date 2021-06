Pamela Franco se está preparando para la gran final de El artista del año

La participante de El artista del año Pamela Franco anhela levantar la copa del reality, por ello se muestra ensayando difíciles pasos para tener una presentación exitosa el próximo sábado 19 de junio.

A través de su cuenta de Instagram, la pareja de Christian Domínguez compartió un video donde le comparte a sus miles de seguidores parte de su preparación para la siguiente gala.

Por un lado, en el primer clip, se vio a Pamela muy agotada practicando diversos pasos de baile y de fondo se escuchó una canción de cumbia. “¿Con qué nos sorprenderá en esta gran final? Ella quiere llevarse la copa sí o sí, ¿crees que lo conseguirá?”, se lee en la descripción del show.

Por otro lado, en otra de sus historias de Instagram, se luce realizando pasos difíciles, donde se subió a los hombros del bailarín que la acompaña.

“Ensaya sin descanso, ¿es ella quien levantará la copa? Gran final, este sábado 9 p. m.”, escribió la conductora del programa, Gisela Valcárcel, elogiando el esfuerzo de la cantante.

Pamela Franco lloró al recordar a su hija

A inicios de este mes, la cantante se mostró triste sobre el set de El artista del año, pues reveló que la salud de su hija se vio comprometida. “Venía de semanas tras semanas muy fuertes porque mi bebita se me enfermó (resfrío), y entonces no dormía toda la madrugada y así de amanecida me tenía que ir a ensayar y todo, y llegó un momento donde el cuerpo no es de acero”, expresó.

