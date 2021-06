Mauri Stern tras la final de Yo soy: “Gracias por tanto amor; nos vemos pronto”

Mauri Stern, uno de los jurados más temidos y exigentes que ha tenido Yo soy, se despidió del reality de Latina con un escueto mensaje que escribió en sus redes sociales.

Desde su cuenta oficial de Instagram, el productor mexicano agradeció a todo el público peruano por recibirlo con los brazos abiertos durante todo este tiempo que permaneció en nuestro país.

“Gracias por tanto amor Perú, por recibirme con el corazón abierto. Seamos la mejor versión de nosotros mismos. El legado de Yo soy. Nos vemos pronto”, escribió Mauri Stern en sus historias de la mencionada red social.

El mensaje estuvo acompañado de un video en el que se vio algunos ensayos y detrás de cámara de Yo soy.

Cabe mencionar que, pocos días antes de la final de Yo soy, nueva generación, Mauri Stern anunció que se iría de Perú tras la culminación de la temporada.

“Ya me voy y me duele. Me encantó (las presentaciones de ‘Amaia Montero’ e ‘Isabel Pantoja’). Muchas gracias, gracias a todo el Perú y a Yo soy. No lo tenía planeado. Me han dado un regalo de vida estos chiquillos, despedirme con ustedes, con tanto talento, inimaginable, me siento muy afortunado. Yo sé que me queda mañana, pero no puedo contener la emoción. Gracias”, dijo Mauri Stern con la voz entrecortada y con lágrimas en los ojos.

Cristian Rivero se despide de Mauri Stern

Desde su perfil de Intagram, Cristian Rivero le dedicó un tierno mensaje de despedida a Mauri Stern.

“Eres de esas personas que suman, frontal, buen tipo, te haces querer muy rápido, Mauri. Te voy a extrañar, y lo sabes, pero como lo conversamos, siempre estaremos en contacto aquí o allá. Espero volver a compartir otro proyecto juntos. Gracias por todo, papito Stern”, escribió el conductor de Yo soy.

Cristian Rivero y Mauri Stern formaron una sólida amistad mientras trabajaban juntos en el programa Yo soy. Foto: Cristian Rivero / Instagram

