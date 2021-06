La voz Perú: participante encantó a jueces interpretando intro de Evangelion

La cantante de 26 años Katherine Zegarra sorprendió al jurado de La voz Perú al interpretar “Zankoku na tenshi” de Yoko Takahashi, tema conocido por la serie Evangelion que cuenta con millones de fanáticos en todo el mundo.

La joven, quien lleva cantando seis años música anime y cultura pop japonesa, hizo que Guillermo Dávila y Mike Bahía giren sus sillas.

Por un lado, el cantante venezolano aceptó no saber el género musical, pero se mostró deslumbrado. “Eres totalmente magia y el espectáculo que has dado ha sido realmente grandioso, algo que te llega a los sentidos. Por un momento sentí que estaba en otro país. Yo no manejo mucho este género, pero veo que es muy artístico”, expresó Dávila.

Por otro lado, Mike Bahía fue el primero en voltear y se consideró fan de la cultura Japonesa. “Te quiero agradecer porque me has acortado la distancia con este hermoso país. Te quiero decir que las cosa más importante es tener el paquete completo, yo volteé por tu voz, porque cantaste en japonés, eso fue lo que me pareció llamativo”, añadió.

Asimismo, finalizó elogiando su presentación: “Creo que podrías presentarte en cualquier lugar a nivel internacional y dejar la vara muy alta. Espero que en el equipo a donde te vayas puedas capitalizar mucho lo que este programa tiene para ti”.

