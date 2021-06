La voz Perú: Jean Paul Santa María pasa audición al cantar “Chica ideal”

¡Sorprendió! Jean Paul Santa María dejó boquiabierto a más de uno al presentarse en el escenario de La voz Perú. Después de haberse reinventado en varias oportunidades por la pandemia, apostó una vez más por su carrera musical y apareció en la nueva temporada del programa.

El cantante pasó la audición al interpretar el exitoso hit “Chica ideal”, y eligió formar parte del equipo de Mike Bahía. Sin embargo, Santa María se mostró bastante nervioso porque solo dos entrenadores voltearon casi al finalizar su presentación.

“Estoy en shock de verdad, voltearon muy tarde, pensé que ya no iban a voltear” , expresó Jean Paul.

“Parcero, si te vienes conmigo, con mucho cariño te voy a decir mi opinión y tu tomarás o dejarás (a un lado) lo que consideres”, dijo Mike.

Por su lado, Guillermo Dávila felicitó su gran talento y aseguró que estaba decidido a voltear su silla porque quedó impresionado con su voz.

“Te agradezco muchísimo por estar acá, haber dado este paso tan valiente y la manera en que lo has hecho. No importa el género, yo igual iba a voltear porque suenas maravillosamente bien”, mencionó el cantante venezolano.

Asimismo, Jean Paul Santa María contó que fue acompañado de su esposa Romina Gachoy y aseguró que ella y sus hijos son su gran inspiración para salir adelante.

“Vine con mi esposa, quien es todo par mí. Quizá más adelante van a conocer un poco de mi historia (...) En resumen diría que me encuentro en una etapa de mi vida hermosa, me siento pleno y muy agradecido con Dios, porque he encontrado el éxito a nivel familiar. Tengo una esposa e hijos maravillosos”, expresó.

