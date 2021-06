Karla Tarazona advierte a su esposo sobre la infidelidad: “Se termina la confianza”

¡Se la deja clara! Karla Tarazona habló sobre el tema de la infidelidad y le aseguró a su esposo Rafael Fernández que no podría perdonarle una infidelidad. En el programa En boca de todos, la conductora de televisión fue tajante con su advertencia.

“Yo siempre he dicho que para mí, cuando en una relación se termina la confianza, no hay marcha atrás , entonces si yo a mi pareja, a mi esposo, le entrego fidelidad y no busco por otro lado, entonces esperas recibir lo mismo, que te sea fiel”, sostuvo.

Asimismo, también aseguró que cuando en una relación hay infidelidad, se pierde la confianza y es muy difícil de recuperar.

“Problemas van a haber en todas las relaciones, pero cuando hay un tema de infidelidad, se quiebran muchas cosas que son difíciles de recuperar. Para mí, lo que no podría perdonar es una infidelidad”, aseveró.

Karla Tarazona planea boda religiosa con Rafael Fernández

Karla Tarazona reveló que contraerá matrimonio religioso con el empresario Rafael Fernández, con quien se casó por civil en 2020.

“Hemos pensado que la fecha de la boda religiosa sea el 18, al igual que del matrimonio civil, pero en diciembre. No sabemos si será este año o el próximo porque lo que deseamos es compartir con más personas. El matrimonio civil fue de pronto, pero el religioso será con más paciencia”, comentó para Trome.

