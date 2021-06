Karen Schwarz confiesa que no se daría un tiempo con Ezio Oliva

La influencer y conductora de Latina Karen Schwarz fue la reciente invitada en el programa Mujeres al mando. A su paso se refirió a la esposa de Christian Cueva, Pamela Lopez, quien informó que se encuentra distanciada del futbolista.

Asimismo, ante el tema polémico en que está envuelta la pareja, la esposa de Ezio Oliva confesó que no cree en el distanciamiento en una relación estable y, sobre todo, donde existe amor.

“Es famoso (el darse un tiempo en una relación) y, la verdad, en algún momento sí lo he propuesto, no lo voy a negar, pero es porque efectivamente hay cariño hacia la otra persona, pero en verdad quieres terminar, solo que no quieres golpearle el corazón y hacer más doloroso el momento. Yo sí lo he hecho y lo tengo que confesar, pero no creo en eso”, expresó en el programa matutino de Latina.

También, reveló que terminaría su relación con el padre de sus dos hijas, con quien lleva más de cinco años de casada, si fuera el caso. “Si Ezio viene y me dice ‘un tiempo’, después de estar casada y con hijos, le digo: ‘Mi amor, sabes que... un tiempo, pero el tiempo no da vuelta atrás y ahí nada más, gracias’”, concluyó Karen.

