Hugo García competirá en Mi mamá cocina mejor que la tuya junto a su madre

El chico reality Hugo García se presentará en el programa Mi mamá cocina mejor que la tuya al lado de su progenitora Fabiola Silva. La familia demostrará su talento en la cocina el próximo domingo 20 de junio.

El actual participante de Esto es guerra reveló a través de sus redes sociales que estará en el programa, el cual tiene como conductores a Yaco Eskenazi y Ethel Pozo, para demostrar que ellos tienen la mejor sazón. Asimismo, en la edición pasada batallaron los conductores de En boca de todos Gino Pessaresi y Ricardo Rondón contra las jurados de El artista del año Tilsa Lozano y Denisse Dibós.

Hugo junto a su madre competirán contra el famoso cómico peruano Manolo Rojas y su hijo. “ Harán todo para ganar, pero no la tendrán fácil, porque uno de los actores cómicos más representativos del Perú, el gran Manolo Rojas, y su hijo Manu R darán una dura batalla ”, se lee en la reciente publicación del chico reality.

En el Instagram oficial del programa, el participante de los guerreros se mostró nervioso. “Aunque no lo creas estoy un poco nervioso, porque ese no es mi terreno, pero vamos a tratar de hacer lo que pueda. Igual tengo a la mejor para que me ayude”, expresó.

Finalmente, en la fecha en la que batallarán ambos equipos se celebra Día del Padre, por lo que el segmento se llamará #Papitos en la cocina.

