Carmen Villalobos sobre su esposo que dio positivo por COVID-19: “Es un hombre fuerte”

La actriz colombiana Carmen Villalobos reveló que Sebastián Caicedo dio positivo por COVID-19. A través de sus redes sociales, la artista comentó que su esposo no presentó graves complicaciones, pero que sí sintió algunas molestias.

En su cuenta oficial de Instagram, ella se mostró preocupada y señaló: “Hace rato les quería hacer estas historias porque, como ustedes bien saben, Sebastián dio positivo para COVID-19 y desde el domingo ha estado muy regular para serles honesta”.

A su vez, la actriz confesó que su esposo, pese a no tener síntomas graves, ha tenido molestias como escalofríos y dolores constantes en el cuerpo.

“Es un hombre muy fuerte, demasiado fuerte. Para que Sebastián diga que le duele algo es que de verdad le está doliendo, así que en aislamiento, cuidándose un montón porque en este momento es lo que hay hacer”, añadió.

Asimismo, en una de sus historias, la protagonista de Café con aroma de mujer dijo que ella y su mamá dieron negativo a la prueba de coronavirus y que se encuentran bien de salud.

Finalmente, Caicedo usó su cuenta de Twitter para decirle a sus seguidores que no bajen la guardia. “No sé cómo fue, solo les puedo decir que no se descuiden un solo segundo. Creemos que nos cuidamos y no es así. ¡Dios los bendiga!”, escribió.

