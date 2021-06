Alexandra Méndez revela que sufrió una trombosis en la pierna a causa del coronavirus

Alexandra Méndez, popularmente conocida como ‘La chama’, se enlazó en vivo con Magaly Medina para contar detalles de la dura recuperación que enfrentó tras dar positivo para la COVID-19.

A inicios de abril, la modelo venezolana había revelado a Mujeres al mando que, tras contagiarse, quedó con el 25% de los pulmones dañados.

“Tengo que hacer terapia pulmonar porque mis pulmones fueron afectados el 25%, a veces me duele un poco. También tengo un tratamiento largo, porque el coronavirus me afectó las articulaciones, tengo muchos dolores”, relató aquella vez.

Ahora, Alexandra Méndez conversó en el programa Magaly TV, la firme y señaló que su salud estuvo en riesgo, y aunque no fue internada en UCI, sufrió una trombosis en la pierna.

“Me dio un trombo en la pierna, ahora estoy mucho más recuperada. No estuve en UCI, pero tuve enfermeras en casa cuidándome”, comentó la joven, quien actualmente se encuentra en su país natal Venezuela.

La ex chica reality lamentó que por el momento no pueda llevar una vida normal a raíz de las secuelas que le dejó el coronavirus en su cuerpo.

“Ahorita yo siento cosas, no puedo llevar mi vida igual. Tengo limitaciones por entrenar, hacer ejercicios, actividades que yo tenía”, agregó.

Asimismo, Alexandra Méndez explicó que se encuentra llevando varios tratamientos para recuperar su salud. Debido a esto, la modelo no puede volver a Perú, donde se hizo conocida.

“Tengo un montón de cuidados me hago ozono semanalmente, voy semanalmente al médico. Es un cuidado bastante fuerte que tengo, por eso me he cuidado rápido”, finalizó.

