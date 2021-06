Yo soy Chile: imitador peruano de Julio Iglesias es eliminado de la competencia

No va más. ‘Julio Iglesias’ quedó fuera de la tercera temporada de Yo soy Chile tras perder ante ‘Barry White’ en la última edición del programa de imitación.

Roberto Pereda, caracterizador del cantante español, agradeció al jurado y producción por darle la oportunidad de pertenecer a la familia de Chilevisión.

“Quiero agradecer de todo corazón a la producción, camarógrafos, jurado. Ustedes han sido personas muy educadas para decir las cosas cuando uno está mal”, dijo el intérprete.

“Estoy muy contento de esta aventura musical. Yo vine con una ilusión a Chile, de ser conocido. Eso lo he logrado. Ahora, los errores se pagan y hoy me ganaron los nervios. Yo soy muy nervioso, pero esta vez era de irse o quedarse”, agregó.

‘Julio Iglesias’ recibe elogios en Yo soy Chile

Pereda fue aplaudido por su buena actitud tras el anuncio de su eliminación. Él ya había sido destacado por Myriam Hernández, Cristián Riquelme y Antonio Vodanovic por su calidad humana y profesional.

“No (quiero) decir que me voy contento. Me voy triste, pero hice lo humanamente posible, me equivoqué al final”, agregó ‘Julio Iglesias’ en su despedida.

En febrero del 2021, el imitador también fue parte de dicha temporada. Sin embargo, no logró llegar hasta las galas finales y fue eliminado.

Él se enfrentó en aquella ocasión contra ‘Salvatore Adamo’, y este último fue el vencedor.

