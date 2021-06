Yahaira Plasencia tras ser nominada a los Premios Juventud: “Esta es una bendición más”

Vuelven los buenos tiempos para Yahaira Plasencia, quien ha sido nominada a Premios Juventud en la categoría nueva generación femenina.

Este hecho emocionó a la salsera e inmediatamente recurrió a sus redes sociales para compartir esta gran noticia con todos sus seguidores y agradecerles por el respaldo a su carrera artística.

“Me considero una mujer muy fuerte. A pesar de caer muchas veces, siempre me levanto y sigo adelante. Esta es una bendición más, Señor, una de las tantas que siempre me brindas, y cada vez estoy más segura de que tu tiempo es perfecto y jamás me voy a rendir . Seguiré luchando por mis sueños. Desde niña soñé con esto y se está cumpliendo poco a poco”, escribió la cantante al inicio de su extenso mensaje en Instagram.

“Quiero agradecerle a toda la gente que siempre me apoya y me brinda todo su amor con mensajes tan bonitos, a mi familia por estar conmigo en todo momento, los amo con mi vida. A mi equipo de trabajo, por apoyarme incondicionalmente y entenderme. Mis #Yahalovers, no tengo palabras para agradecerles tanto apoyo y amor”, agregó.

Finalmente, Yahaira Plasencia compartió una reflexión y aconsejó que nunca se rindan pese a los momentos difíciles que se puedan atravesar en el camino.

“Para terminar, les quiero decir algo muy importante, no se rindan jamás, luchen y luchen, las pruebas fuertes solo son para valientes. Dios jamás las manda para los débiles”, concluyó.

Publicación de Yahaira Plasencia Foto: Instagram

