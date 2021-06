Susy Díaz: “No me quiero volver a casar, el divorcio cuesta mucho”

Susy Díaz se presentó en América hoy para hablar sobre su divorcio con Andy V, con quien estuvo casada legalmente casi una década.

La actriz cómica apreció muy feliz en el set y lo primero que dijo fue que por fin pudo concretar su separación oficialmente.

“Ya salió mi divorcio, 8 años”, comentó Susy Díaz. A lo que Ethel Pozo le consultó sobre si la dilatación de la separación se dio porque Andy V no quería. ¿Por qué demoró tanto?, preguntó la conductora.

“Cuando presento la demanda del 2012… la ley te dice que cuando no tienes hijos debes esperar dos años. Cuando presento mi juicio, lo pierdo en 2014, la segunda demanda ya salió”, señaló Susy Díaz.

Asimismo, la excongresista agradeció que se haya topado con un buen abogado para que finalmente se divorcie de Andy V.

“Por si acaso he pagado bastante, no es canje. No quiero volverme a casar porque para divorciarme se gasta mucho”, dijo Susy Díaz.

Como se recuerda, la locutora y el ex chico reality se casaron en el año 2011, en una ceremonia que fue transmitida por el anterior programa de Magaly Medina. Desde aquel momento, se convirtieron en una de las parejas más polémicas de la época, ya que protagonizaron peleas en sus diversas apariciones televisivas y otros comentados escándalos. A causa de estos constantes enfrentamientos, ellos decidieron separarse a solo un año de su matrimonio.

“Él no me quiere firmar el divorcio. Tenía todos los defectos, por eso me arrepiento de haberme casado con él”, comentó en aquel entonces Susy Díaz.

