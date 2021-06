Rodrigo González a Milett Figueroa: “¿Por qué no potencias tu talento de la actuación?”

Luego de que Milett Figuera fuera eliminada de El artista del año tras desafinar, los conductores de Amor y fuego no dudaron en darle algunos consejos a la modelo.

En la más reciente edición del espacio de Willax TV, Gigi Mitre reveló su inclinación por el talento de la joven, pero le pidió que en todo caso busque ayuda extra en el canto, por haber desafinado en el programa de Gisela Valcárcel, error que le costó la competencia.

“Esta vez, con todo cariño, yo siempre la defiendo, pero no. Si ella quiere ser cantante, que sea todo grabado, que no cante en vivo. Ella tiene bonita voz, lo que pasa es que se desentona”, dijo la conductora.

Por su parte, Rodrigo González también aconsejó a Milett Figueroa que usara recursos musicales para sus presentaciones como lo hacen muchos artistas. “Con playback, como Paulina Rubio. Si Paulina Rubio se atreve a tanto, ¿tú por qué no? Se desborda cuando ya comienza a sentirse con confianza, se empodera, empieza a soltarse y se mete, y se le va”, señaló.

Finalmente, el conductor de Amor y fuego le sugirió a Milett Figueroa que deje el canto, ya que no le ve mucho futuro ahí, pero que potencia su talento en la actuación, algo que ha venido haciendo desde hace pocos años.

“Tiene potencia, pero es desentonada, desafinada. Por momentos ahí te liga, llegas, pero eres desafinada, desentonada. Si ya tienes tantos años en eso (actuación), ¿por qué no potencias tu talento de la actuación? En vez de dedicarle tantas horas a algo que ya sabes que vas a resolver, pero no destacar. ¿Por qué no otro talento con el que sí puedes destacar?”, indicó.

