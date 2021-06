Pedro Suárez Vértiz se solidariza con Vasco Madueño: “Eres un artista de verdad”

Pedro Suárez Vértiz usó sus redes sociales para enviar un extenso mensaje a Vasco Madueño, el hijo del cantante Guillermo Dávila.

A través de su cuenta de Facebook, el rockero peruano destacó que el joven artista posee un gran talento. Además, reveló que Vasco le recuerda a sus hijos.

“Vasco, no tengo el gusto de conocerte, pero no hace falta para descubrir que eres un chico lindo, un artista de verdad, y sobre todo un compatriota mío. Además, tienes la edad de uno de mis hijos, y eso me despierta un sentimiento de paternalidad hacia ti, igualito al que siento por todos los amigos de mi hijo. Por eso te escribo”, empezó.

Asimismo, Pedro Suárez Vértiz se refirió sobre aquel video donde Guillermo Dávila habló sobre la concepción de Vasco.

“Para empezar, el video aquel en el que tu padre, el cantante venezolano Guillermo Dávila, dice que ‘fuiste un accidente’, ni te debe molestar. Yo fui un accidente, hasta mi mamá me enseñó el sillón donde me fecundaron sin quererlo. Mi hija también sabe que fue un accidente. Lo sabe desde que nació. Y siempre se ríe de ello”, explicó el músico.

“John Lennon, quien vivió un caso exacto al tuyo, decía que la mayoría de los seres humanos ‘éramos producto de una borrachera de un sábado por la noche’”, agregó.

Además, Pedro Suárez Vértiz cree que la gerenta de Latina, quien contrató a Guillermo Dávila como uno de los coaches de La Voz Perú, intercederá para que padre e hijo se reconcilien.

“Regresando al presente, Latina ha contratado a tu papá como coach de La Voz Perú, y yo, conociendo la inteligencia de Susana Umbert, estoy seguro que ha tocado el caso de tu poderosa e ineludible existencia, con él”, comentó.

“ Ella, según mis presentimientos, ha contratado a tu padre con la condición de que resuelva su pendiente contigo, porque mientras no lo haga, el programa La Voz Perú carecería de toda legitimidad, valores, respeto, empatía y, en consecuencia, rating . Susana será nuestra heroína porque no permitirá que esto quede en una simple prueba de ADN. Así que avisado estás mi querido Vasco”, finalizó.

Pedro Suárez Vértiz se solidariza con Vasco Madueño. Foto: Pedro Suárez Vértiz/Facebook

