Melody se conmueve en ensayo con Explosión de Iquitos: “He perdido gente que quería mucho”

Melody protagonizó una emotiva escena al recordar los duros momentos que le tocó vivir a lo largo de la pandemia, durante uno de los ensayos para el concierto virtual que ofrecerá este domingo junto a la agrupación Explosión de Iquitos.

En medio de las pruebas de sonido, Linda Caba agradeció el gesto que tuvo la cantante española al aceptar venir al Perú para compartir escenario con ellos.

“Para nosotros, es un sueño que estés aquí porque al momento de escribirte jamás creíamos que nos ibas a responder. Gracias por estar aquí en nombre de todos mis compañeros. ¡Eres maravillosa!”, expresó la vocalista de Explosión de Iquitos.

Al escuchar estas palabras, Melody confesó que se sentía muy conmovida, pues esta era una oportunidad para seguir haciendo música y dejar atrás el dolor que surgió en ella al perder a algunos de sus seres queridos por el coronavirus.

“Quiero dar las gracias porque después de un año en el que hemos vivido muchos momentos y yo personalmente he pasado cosas duras, he perdido gente que quiero muchísimo, decidí venir a Perú porque me encanta el arte, eso me da energía, me da oxígeno para seguir adelante”, expresó con la voz entrecortada.

Asimismo, la intérprete manifestó sentirse muy contenta de que sus colegas canten sus temas y los hagan más populares, como es el caso de “No sé”. “¡Que viva el arte! ¡Que viva la gente bonita que está aquí!”, señaló la cantante, quien invitó al público a participar del show virtual comprando sus entradas en www.vaope.com.

