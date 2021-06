Marianita se declara fan de Tomi Narbondo, integrante de EEG: “Cantas lindo”

Una tremenda sorpresa se llevó Tomi Narbondo al saber que tiene una nueva fan enamorada, pues Marianita expresó su gran admiración hacia él y reveló que conoce cada detalle de tu vida.

En la reciente edición de En boca de todos, el chico reality se presentó en el set del programa para presentar a sus padres, sin contar con que la actriz se iba a declarar como su incondicional seguidora.

“Hola, Tomi. ¿Cómo estás? No es que yo sea tu fan fan, pero yo sé que has nacido en Montevideo, que te encanta y te fascina tocar la batería, que cantas muy lindo, que has sido futbolista, que has hecho muchísimos comerciales, pero lo que más me encanta es que aún no besas a una peruana”, expresó al inicio la actriz.

Asimismo, Marianita, al saber que el integrante de Esto es guerra planea viajar a Cusco junto a su familia, se ofreció a ser su guía turística.

“No conoces Cusco pero yo he ido como 14 veces y me lo conozco al revés y al derecho. Además, cómo seré de buena anfitriona que, es más, casi me graduó de guía turística. Me dices la hora y la fecha y yo también voy. Además, te quiero sorprender porque he traído a mis futuros suegros ”. sentenció.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.