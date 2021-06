La voz Perú: Joaquina Carruitero ‘Adele’ emocionó y puso de pie a los coaches

Joaquina Carruitero, la ganadora de Yo soy gracias a su gran imitación de Adele, regresó en la nueva temporada de La voz Perú para demostrar a todos que su nivel vocal ya está a la altura.

Como se recuerda, la joven llegó por primera vez al reality con tan solo 13 años y nadie volteó por ella. En esa oportunidad, Eva Ayllón le dijo que era necesario que pase por esta dura prueba para que demuestre más delante de qué era capaz.

Cinco años después, Joaquina Carruitero apareció muy segura sobre el escenario con el tema “I have nothing” de Whitney Houston. Los coaches quedaron muy sorprendidos por la voz de la artista y no tardaron en voltear los cuatro al mismo tiempo. Daniela Darcourt, Mike Bahía, Eva Ayllón y Guillermo Dávila se pusieron de pie al ser testigos de tanto talento.

“Estás poseída, eres una cosa fabulosa, llena de amor, no tengo más que decirte, o que me brindes la oportunidad de tenerte en mi equipo como una voz más de las buenas y geniales”, dijo Guillermo Dávila.

Por su parte, Mike Bahía se mostró muy sorprendido porque es la primera vez que escucha cantar a alguien el tema “I have nothing”, por la dificultad para entonarla.

“Nunca en mi vida había escuchado cantar en vivo esta canción, sabemos el nivel que hay que tener para interpretarla. Eres una voz espectacular, compraría la boleta adelante para volver a verte”, comentó el artista.

En cuanto a Eva Ayllón, la cantante criolla recordó aquella vez que consoló a una niña Joaquina Carruitero cuando no voltearon por ella.

“Amor, te doy la bienvenida, te das cuenta lo que hace el destino con la persona. Ella estuvo la vez pasada y lloró mucho porque nadie volteó con una voz extraordinaria. Era muy chiquita, pero tienes una voz extraordinaria. Aquí me tienes a tu servicio, nosotros cuatro dominados todos los géneros, pero lo que no domino es tu voz y la quiero, me hace falta tu voz, ya no quiero que llores”, señaló.

Finalmente, Daniela Darcourt contó a los coaches sobre la trayectoria de Joaquina Carruitero.

“Nadie sabe para quién trabaja. Joaquina ha sido una de las ganadoras de Yo soy imitando a Adele y hoy está defendiendo su voz. Está feliz porque los cuatro volteamos por su voz, no por Adele o por la niña que pasó por este concurso, sino por ella, de la mujer que es hoy en día, de la gran amiga y persona que yo admiro y ella lo sabe, te quiero. Estoy segura de que con cualquiera de mis compañeros vas a brillar, pero yo también quiero tu voz porque tienes una historia de mucho sacrificio”, mencionó la salsera.

La joven de 18 años agradeció los comentarios de los coaches de La voz Perú y eligió como mentora a Daniela Darcourt.

“Gracias, estoy muy nerviosa y emocionada, el destino es sabio ¿no?, y creo que ya tocaba y me gusta cambiar también el destino, y hace lo que no pensaba. Elijo a Daniela Darcourt”, dijo.

